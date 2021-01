Quartucciu, attacco hacker con video porno all’open day scolastico

Un attacco hacker con un video pornografico trasmesso nel corso della presentazione on line dell’offerta formativa scolastica. E’ successo due giorni fa all’istituto comprensivo Ermanno Cortis di Quartucciu.

“Abbiamo usato la piattaforma Google Meet e abbiamo trasmesso il link anche su Facebook per garantire la maggiore diffusione”, racconta il dirigente scolastico Fabio Cocco, “nelle precedenti riunioni non c’è stato nessun problema, ma in quella di due giorni fa dopo 20 minuti dall’inizio della riunione si sono introdotte alcune persone senza autorizzazione e sono partite in loop immagini pornografiche e audio dal contenuto sconveniente”. Così la riunione è stata interrotta, al momento dello stop c’erano circa 60 persone collegate.