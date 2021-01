Monserrato: 50 lampade all’ozono per sanificazione ambienti e 3.500 mascherine fpp2 e 35.000 chirurgiche

Dopo aver attivato con la collaborazione dell’ATS uno screening messo a disposizione di tutti i dipendenti e collaboratori dell’amministrazione comunale, misura a cui è seguito uno screening del mondo scolastico indirizzato a docenti, personale ata, genitori e alunni delle scuole di Monserrato, la nuova misura prevista e che ha già trovato la sua realizzazione consiste nell’acquisto di 50 lampade all’ozono per la sanificazione degli ambienti e di xmila mascherine chirurgiche e fpp2.

“La finalità di queste misure è quella di mettere in campo ogni azione atta ad evitare il propagarsi dei contagi e, nel caso ciò risultase inevitabile o non controllabile, allontanare il più possibile la possibilità del crearsi di focolai – dichiara il Sindaco Locci – ; soprattutto all’interno dell’apparato amministrativo in quanto tale evenienza potrebbe creare un blocco della macchina amministrativa con dei rallentamenti più accentuati di quelli che ora siamo costretti a vivere a causa delle prescrizioni che quotidianamente vengono rinnovate dagli organi competenti.”