“Sei fascista e non puoi parlare”, Truzzu riceve lo studente cacciato da una manifestazione

“Non condivido le tue idee ma darei la vita perché tu possa esprimerle. Ho sempre fatto mio questo concetto. Perché se è giusto credere nelle proprie idee, lo è ancor di più accettare e rispettare quelle altrui”. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha ricevuto Emilio Serra, lo studente allontanato dai colleghi di sinistra nel corso di una diretta radiofonica, durante la protesta contro la chiusura serale della mensa di via Premuda, perché politicamente vicino alla giunta regionale e quindi all’Ersu responsabile del provvedimento.

“Trovo inaccettabile che nel 2021 un giovane, qualunque sia il suo orientamento politico, sia allontanato da una manifestazione di studenti al grido: “Sei un fascista e non puoi parlare”, ha aggiunto Truzzu, “ecco perché oggi ho voluto incontrare Emilio Serra e manifestargli la mia solidarietà e quella dell’Amministrazione per quanto accaduto mercoledì pomeriggio alla mensa di via Premuda”.