Quartu, turisti cafoni scatenati: “Buste ricolme di rifiuti gettate per terra a Stella di Mare”

Turisti cafoni scatenati a Quartu Sant’Elena, nella località di Stella di Mare 1. Buste della spazzatura ammassate vicino al mare, cestini stracolmi e senso civico pari a zero. A denunciare l’ennesimo caso di scempio ambientale è Maria Concetta Giannalia, ex prof 70enne, titolare di una villetta nella località costiera di Flumini. Ha provato, la donna, a far desistere il vacanziero cafone, ma senza ottenere nessun risultato. La difesa del “caddozzo”? “Nella mia città del nord ci sono solo i bidoni grandi, e poi Quartu è proprio sporca e qui ci sono già altre buste”. Un inno all’inciviltà totale, completo. E, ala fine, la Giannalia ha visto l’uomo allontanarsi e dirle: “Tanto io stasera parto”. Ecco, di seguito, il racconto di quanto avvenuto nella giornata di ieri.

“È successo stamattina a me mentre facevo la mia corsetta alle 8. Siamo in località Stella di Mare 1, a Quartu Sant’Elena. Ho visto un signore distinto con una grande busta, tipo quella di Carrefour. Si è avvicinato a un cestino della spazzatura, piccolo, alla fine di via Tirso vicino al mare. Con fare guardingo, ha tirato fuori dal bustone una busta della spazzatura di plastica e l’ha depositata per terra vicino ad altri tre o quattro pacchi. Mi sono avvicinata e gli ho chiesto: “Ma cosa sta facendo? Qui si fa la differenziata”. La sua risposta: “Sì, lo so, ma io sono qui alla lottizzazione Golfo degli angeli” La Giannalia replica piccata: “E allora? Non la fate voi la differenziata?”. La risposta? “Ma non so, non c’è nessuna indicazione”. “Ma come, lei dove si trova?”, ribatte la sarda, “si trova in una casa, no? La De Vizia ha dato a tutti la tabella dei giorni per differenziare. A lei non l’ha data?”. “No, ma sa, sono ospite di un mio amico, sono del nord e non ho trovato niente”. La discussione sale di tono: “Ma il suo amico proprietario glielo avrà detto che qui si fa la differenziata”. “No, non me lo ha detto. Io non ho trovato la tabella, in questo posto non ci sono i bidoni grandi per la spazzatura, ma solo questi piccoli cestini. Nella mia città dovunque ci sono i bidoni”. “Ma qui i bidoni non ci sono perché si deve fare la differenziata”, osserva la 70enne. “Ma guardi che questa città è proprio sporca. Al nord non succede”, ribatte il turista.