Martin, è indagato l’autista del bus che l’ha colpito provocandone la morte

E’ indagato l’autista del bus del Ctm che all’alba di sabato ha urtato alla testa Remesha Martin Elvis King, 31 anni, provocandone la morte avvenuta poche ore dopo in ospedale nonostante i disperati tentativi di salvarlo. L’iscrizione nel registro degli indagati del conducente è un atto dovuto da parte dei magistrati per poter effettuare tutte le perizie e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica. Il sostituto procuratore titolare dell’inchiesta, Nicoletta Mari, è in attesa dell’acquisizione della scatola nera e delle immagini video del bus che potrebbero definire i contorni dell’incidente: per avere risultati definitivi, verrà dato incarico a uno specialista per analizzare i dati e le immagini disponibili.

La dinamica della tragedia sembra essersi chiarita dopo i rilievi della polizia municipale e le testimonianze degli amici. Martin era in compagnia di due amici, stavano correndo per raggiungere l’autobus in arrivo in viale Diaz dopo aver passato la notte in un locale a Sant’Elia ed erano pronti a tornare a casa. Durante la corsa, la ragazza che era con lui ha perso gli occhiali. Martin, conosciuto e amato in città proprio per la sua grande generosità, lavorava in alcuni locali della Marina ma era anche volontario Caritas, si è prodigato per recuperare gli occhiali, si è sporto dal marciapiede ma proprio in quel momento è arrivato il bus che l’ha travolto. Un carabiniere che stava per entrare in servizio è stato fra i primi ad aiutarlo, tenendolo in vita con tre massaggi cardiaci e fino all’arrivo del 118. Inutili le cure in ospedale: Martin è morto qualche ora dopo, donando i suoi organi con un ultimo, commuovente atto di generosità.