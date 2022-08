Terrore all’alba in Sardegna: prende fuoco la camera da letto, famiglia in fuga

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da una famiglia che stava tranquillamente riposando nella propria casa alla periferia di Olbia. All’improvviso, la casa ha preso fuoco e le fiamme in pochi istanti hanno raggiunto la camera da letto matrimoniale, svegliando la coppia che stava riposando. Grazie all’immediato intervento dei vigili del fuoco, il peggio è stato evitato: l’incendio è stato bloccato, le fiamme non hanno raggiunto gli altri ambienti della casa e la famiglia è riuscita a fuggire e mettersi in salvo. Muri e soffitti anneriti, tanta paura ma per fortuna nessun ferito: sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta causa del rogo.