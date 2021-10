Quartu, sospiro di sollievo nella scuola di via Portogallo: tutti negativi i tamponi sugli alunni

Più di una settimana di ansia e tensione per le famiglie di venti alunni della scuola secondaria di via Portogallo a Quartu Sant’Elena. Un’alunna di una terza media, infatti, era risultata positiva al Coronavirus e, subito, erano scattate tutte le contromisure per capire se e quanto il virus si fosse diffuso tra i suoi compagni. L’Ats aveva disposto i tamponi per tutti e l’immediata quarantena. Qualche giorno fa, sospiro di sollievo per tutti: i risultati, arrivati uno dopo l’altro a tutte le famiglie, non mostrano nessuna nuova positività. A confermarlo alla nostra redazione sono gli stessi genitori di alcuni alunni della classe coinvolta.

“Il ventiquattro settembre c’è stato lo screening dell’Ats, all’inizio della settimana scorsa sono arrivati gli esiti: tutti negativi, le lezioni sono già riprese”.