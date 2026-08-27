Il caldo torrido manda nuovamente le linee elettriche ko: diversi disservizi nell’hinterland cagliaritano, stop a condizionatori e ventilatori, “non si quando il guasto verrà riparato”.

Una giornata, l’ennesima da bollino rosso, il caldo non arretra, anzi, sembra peggio che mai e con la richiesta superiore dell’energia elettrica il guasto è servito.

Problemi a Sinnai e Maracalagonis, le sindache Barbara Pusceddu e Francesca Fadda aggiornano costantemente i cittadini.

“In questo momento si è verificato un problema sulla linea elettrica di via della Libertà.

Ho appena contattato personalmente i responsabili di zona per verificare la situazione sul nostro territorio.

Ci confermano che si tratta di un guasto localizzato sulla linea di media tensione.

La squadra di tecnici si sta recando sul posto per individuare l’origine del problema e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile” spiega Pusceddu.

Va meglio a Maracalagonis: il guasto è già stato riparato.

Rimane l’amarezza e la preoccupazione per la corrente che salta troppo frequentemente, causando gravi disagi soprattutto ad anziani e fragili e mandando in tilt gli elettrodomestici di casa.