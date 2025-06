Quartu Sant’Elena, al mare in sicurezza: potenziato il servizio rispetto all’anno scorso. Dal Poetto a Geremeas, più bagnini e postazioni dotate di passerelle, sedia Job e Dae.

Con la bella stagione e il massimo afflusso nelle spiagge del litorale costiero, riparte a Quartu il servizio di salvamento a mare. Con l’intendimento di garantire un efficace servizio di sicurezza balneare, sia riguardo gli arenili liberi che nelle acque prospicienti, l’Amministrazione ha previsto per quest’anno un potenziamento del servizio rispetto all’anno scorso, sia in termini quantitativi che riguardo il periodo interessato.

La realizzazione del servizio di sicurezza balneare nelle spiagge libere e nelle acque prospicienti richiede ovviamente la collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Territoriale di Protezione Civile – Sezione MARE, che saranno individuate a seguito della manifestazione di interesse e la cui attività sarà disciplinata da apposita convenzione.

“Come sempre, attraverso gli operatori del soccorso balneare, riteniamo necessario garantire, tanto ai frequentatori locali quanto agli innumerevoli turisti, il servizio di salvamento a mare nel periodo di maggiore afflusso, ricompreso tra i mesi di luglio e agosto – spiega il ViceSindaco Tore Sanna -. Tuttavia quest’anno abbiamo messo a Bilancio ulteriori risorse per poter ‘allungare’ il periodo di copertura, portandolo quindi sino a metà settembre e interessare sostanzialmente tutta l’estate”. Non solo. “Inoltre – prosegue l’Assessore al Turismo – abbiamo previsto anche un incremento del numero di postazioni attrezzate, che quindi da 4 diventano 5. Un maggiore servizio di sorveglianza che darà la possibilità ai fruitori delle nostre spiagge di godersi le giornate in pieno relax e soprattutto nella massima sicurezza”.

L’investimento complessivo per il servizio ammonta a 65mila euro, di cui 50mila derivanti da contributo regionale, 13mila dall’avanzo vincolato e il saldo da fondi comunali. Il programma prevede l’allestimento di 5 postazioni attrezzate nelle spiagge libere di competenza, complete di passerella, sedia da mare job e defibrillatori semiautomatici esterni (DAE).

Tali postazioni verranno istituite presso le località Poetto (2), Flumini/Sant’Andrea (altre 2) e Geremeas/Kal’e Moru (1). Garantiranno la realizzazione di un programma di prevenzione e tutela dell’incolumità dei bagnanti tutti i giorni, festivi compresi, con decorrenza dal 30 giugno al 14 settembre p.v., con servizio giornaliero dalle 9 alle 19. Saranno inoltre messe a disposizione le attrezzature acquistate precedentemente dall’Ente, con vincolo di destinazione, previa verifica dello stato di usura.

La manifestazione di interesse, rivolta alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei Registri Nazionali (R.U.N.T.S.) e Territoriali di Protezione Civile – Sezione MARE, potrà essere presentata a mezzo P.E.C., scrivendo a [email protected] entro le 24 del 26 giugno p.v.