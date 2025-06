Villacidro in lutto per la giovane Jenny: 46 anni, una settimana fa a causa di un malore improvviso era stata ricoverata in ospedale e ieri il suo cuore ha cessato di battere, per sempre. Centinaia i messaggi dedicati alla donna: “Non ci credo ancora che non ci sei più”. Un fulmine a ciel sereno quello che si è abbattuto nel centro del Medio Campidano che si prepara a dare l’ultimo saluto alla sua concittadina Jenny Caboni.

Il funerale si svolgerà stasera nella parrocchia del paese, l’intera comunità si stringerà al compagno, ai genitori e a tutti i parenti della donna volata in cielo troppo presto.