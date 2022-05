Quartu, a Sa Serrixedda il nuovo centro per l’impiego dell’Aspal: lavori al rush finale

I lavori per il nuovo centro per l’impiego dell’Aspal a Quartu, nella zona di Sa Serrixedda, sono ormai al rush finale. L’opera, iniziata qualche anno fa, sta per vedere la luce. A poca distanza dalla Ss 554 sorgerà un centro per l’impiego gestito dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul lavoro, che avrà in comodato d’uso la struttura per quindici anni. Oggi l’ok degli uffici comunali delle Opere pubbliche per i lavori legati agli allacci idrici. Poco meno di quindicimila euro per realizzare, insieme ad Abbanoa, un collegamento fondamentale per far funzionare la struttura, che sarà anche la “casa” per le imprese. Già realizzata anche la strada, nell’area Pip (Piano di insediamenti produttivi), che garantisce l’accesso da via Orrù direttamente al Centro per l’impiego. Gli automobilisti, una volta svoltato dalla Statale, dovranno percorrere qualche centinaio di metri prima di arrivare agli uffici.

Il trasferimento avverrà dall’attuale sede, in via Bizet, dove l’Aspal ha la sua “casa” da ormai tanti anni. Con l’atto odierno, l’amministrazione comunale ha chiuso tutte le partite economiche per garantire il taglio del nastro della nuova struttura.