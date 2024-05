Quartu, rivoluzione in via Brigata Sassari: il Ctm compra la biglietteria e gli uffici del capolinea

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Rivoluzione in via Brigata Sassari a Quartu. Dopo decenni, tra attese e affitti, il Comune è riuscito a vendere tutto l’immobile che, già da tempo, ospita la biglietteria e le relative postazioni-uffici del Ctm, oltre al Taxi Amico. Centotrentottomila euro, questa la cifra che finisce dritta nelle casse comunali: l’intesa era già stata trovata da mesi ma solo oggi c’è stato il passo decisivo, con il consiglio di amministrazione della società di trasporto pubblico che ha deciso di dire sì alla proposta dell’amministrazione comunale. L’edificio si trova accanto al parco Matteotti e rappresenta il vero e proprio capolinea di tutte le linee che collegano la terza città della Sardegna con Cagliari e altri comuni e viceversa. L’immobile rientrava nel piano delle alienazioni 2024-2026. In arrivo, con la piena proprietà del Ctm, anche nuovi servizi per rendere ancora più fruibile anche l’interno dell’edificio, dove spiccano anche le macchinette automatiche per comprare i biglietti. L’amministrazione, inoltre, punta a vendere anche la casa del custode a Marina Residente (Tuerra), i 140 metri quadri del locale commerciale denominato “La Collina”, lungo la via Leonardo da Vinci, con una base d’acquisto stimata di 215 mila euro.

Ancora: le aree S in ambito urbano ed extraurbano da destinare a cabine di E-Distribuzione: un’operazione da 124mila euro circa per 1200 mq complessivi. Per aggiudicarsi invece l’immobile in località “Tuerra”, oggi inglobato all’interno di un’area di villeggiatura residenziale, occorreranno 258mila euro.