Quartu prega per Nicola Micheli, il rapper 20enne gravissimo dopo l’incidente in via Leonardo da Vinci

Si chiama Nicola Micheli, ha vent’anni ed è di Quartu il giovane che si trova ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Monserrato dopo il brutto incidente di ieri in via Leonardo da Vinci. Micheli era al volante della sua Lancia Y quando, all’improvviso, ha sbandato ed è finito, con l’auto ribaltata, nel giardino di una villetta. È molto conosciuto in città, Micheli, perché è un giovane rapper. Le sue canzoni, su YouTube e Instagram, hanno collezionato tantissime visualizzazioni. Sin dall’ora di pranzo di ieri i medici del polo monserratino stanno facendo di tutto per salvargli la vita. Il ventenne, infatti, ha riportato gravi ferite alla testa. Le sue condizioni sono disperate, qualche aggiornamento potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

E i familiari, gli amici e i conoscenti di Nicola pregano, ovviamente, e sperano che le sue condizioni possano migliorare. L’auto, dopo l’intervento delle Forze dell’ordine, è stata sequestrata dal magistrato. C’è infatti da stabilire l’esatta dinamica dello schianto.