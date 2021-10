Orrore a Quartu, gattina sparata con una carabina nel balcone di casa: è in fin di vita

Orrore a Quartu, gattina in fin di vita, sparata nel balcone di casa. A Radio Zampetta Sarda la testimonianza di Emily che ci racconta la raccapricciante storia di violenza subita dalla sua gattina, sparata mentre passeggiava nel balcone della casa: “State attenti a cani e gatti, c’è qualcuno che li spara con la carabina a vista dentro i giardini delle vostre case. Può essere pericoloso anche per voi e i vostri bambini in quanto spara vicino alle abitazioni e alle finestre. È stata sparata in via Melibodes, Margine Rosso.”

Il 27/10/2021 mattina, hanno sparato a Emma, una ex randagia salvata da me un anno fa e successivamente adottata da me. È stata sparata con una carabina, il proiettile è entrato nella coscia ed ha attraversato tutto l’addome fermandosi vicino ai polmoni, causandole una brutta peritonite lungo il passaggio del proiettile e un versamento nell’addome. Ora le stanno facendo una laparoscopia per avere un quadro più chiaro della situazione e capire se è operabile o no…

Non è il primo gatto che mi sparano, oltre a lei sono stati sparati nel mio giardino di casa altri due gatti sempre salvati dalla strada, fortunatamente senza riportare danni perchè il proiettile si è fermato nel punto dell’impatto.

Emma è stata operata, ha superato l’intervento ma nn è fuori pericolo.

Ora ovviamente tutti i gatti sono chiusi in casa e non usciranno più nel giardino per la loro sicurezza.

Ho bisogno di una mano, le spese saranno tante e non riesco ad affrontarle, ho diversi gatti a carico e due cani e purtroppo non ho entrate fisse.

Per chiunque volesse aiutarmi anche solo con 5€ può donare attraverso paypal all’email emilyanedda@outlook.it