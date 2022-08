Quartu, cerca di falciare i pedoni al Poetto: “Un pazzo scriteriato ma in città c’è più sicurezza”

Gimcane folli al Poetto per sfogarsi dopo il mancato ingresso a La Marinella, un pedone falciato prima della fuga a tutto gas. L’automobilista 40enne protagonista di una notte pericolosissima sul lungomare quartese è ancora ricercato dai carabinieri. Quanto accaduto sabato notte ha fatto ritornare d’attualità il tema della sicurezza. Il centrodestra ha già strigliato il primo cittadino dopo le rapine ed i furti dell’ultimo mese, con tanto di hashtag dedicato, #sindacorispondi. Milia aveva già annunciato l’arrivo di tante telecamere, ma senza dare indicazioni sui tempi. Non prima del prossimo autunno, di sicuro. E il primo cittadino ritorna sul tema della sicurezza a Quartu, proprio nei caldi giorni del Ferragosto: “Conto che i carabinieri fermino in tempi rapidissimi il pazzo scriteriato che ha fatto gimcane in mezzo alle auto e alle person si è trattato di un caso pericoloso, ma che non può portare ad una discussione in generale sulla sicurezza in città. Chi si occupa di politica utilizzi l’intelligenza e la sobrietà per fermarsi a ragionare, senza fare strumentalizzazioni”.

Il sindaco difende, poi, le ordinanze emesse negli ultimi mesi contro l’alcool e la malamovida: “E, infatti, proprio quest’estate non si registrano risse o accoltellamenti, a differenza dell’estate scorsa. La città è sicura, c’è più sicurezza”, rimarca Milia. “I dati sono lì a dimostrarlo, basta contare gli episodi di violenza e pericoli del 2021 per notare che, sinora, sono infinitamente di meno”.