Guida l’auto a Cagliari ma è senza patente da 10 anni: 52enne di Selargius nei guai

Guidava, ma non aveva la patente da 10 anni. Durante un servizio di presidio del territorio, oggi, una pattuglia di motociclisti del Gruppo di Pronto Intervento della di Polizia Locale di Cagliari stava controllando un uomo di 52 anni residente a Selargius a bordo della propria auto. Sa subito è emerso che la vettura circolava senza copertura assicurativa e che la revisione era scaduta. Inoltre l’uomo non era in grado di produrre un valido documento di guida.

Accertamenti più approfonditi hanno poi permesso agli agenti di verificare che l’uomo non era in possesso della patente di guida in quanto revocata da più di 10 anni. Pertanto gli sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 6 mila euro oltre al sequestro e al fermo dell’auto.

Sempre stamattina anche un motociclista è stato sanzionato per guida senza patente e nel pomeriggio, dopo un incidente stradale, gli agenti della sezione Infortunistica Stradale accertavano che il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro guidava senza titolo abilitativo. Inoltre un motociclo è stato fermato e risultava sprovvisto di copertura assicurativa.

In totale nella sola giornata di oggi ben tre soggetti sono stati sanzionati per guida senza patente e i conducenti tre veicoli per mancata copertura assicurativa.