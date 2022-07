Quartu, paura in via de Pretis: una donna al volante di una Opel sbanda e si ribalta

Curioso incidente, fortunatamente senza feriti gravi, in via de Pretis a Quartu Sant’Elena, accanto al muro del campo sportivo. Una donna, al volante di una Opel, si è ribaltata su un fianco, forse dopo aver colpito una macchina parcheggiata, stando ad alcune testimonianze. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono preoccupanti: a dare l’allarme sono stati i residenti della strada, attirati subito dai rumori dell’incidente. Sul posto un’ambulanza del 118, i Vigili del fuoco e anche la polizia Locale quartese, impegnata anche a far defluire il traffico nelle vie vicine.