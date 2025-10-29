Notte movimentata nel centro di Quartu Sant’Elena, dove i carabinieri hanno arrestato un 66enne disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava un individuo molesto in un bar del centro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava infastidendo la titolare e i clienti del locale. I militari, arrivati in pochi minuti, sono riusciti a riportare la calma e hanno proceduto con l’identificazione del soggetto.

Durante i controlli è emerso che la donna era già stata vittima in passato di atteggiamenti persecutori da parte dello stesso uomo, tanto da averlo già denunciato. Una volta capito che la sua condotta sarebbe nuovamente finita nelle mani della giustizia, il 66enne ha reagito con violenza, tentando di opporsi al fermo ma è stato bloccato e immobilizzato senza che nessuno rimanesse ferito.

Dopo l’arresto, il 66enne è stato accompagnato in caserma e successivamente trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.