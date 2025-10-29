Denunciato dai carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Cagliari un 48enne residente a Quartu Sant’Elena, titolare di una ditta individuale attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

L’uomo, a seguito di un controllo ispettivo eseguito presso il suo esercizio pubblico nel capoluogo, è risultato responsabile di non aver garantito ai propri dipendenti una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in violazione di quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008. Oltre alla denuncia, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi duemila euro.

L’autorità giudiziaria è stata informata dell’esito dell’attività, mentre il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari prosegue l’azione di vigilanza volta a tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro.