Dramma questa mattina a Oderzo, in provincia di Treviso. Un suv e un bus con a bordo 50 studenti si sono scontrati: entrambi sono finiti fuori strada. Nell’ impatto è morto Germano De Luca, 85 anni, conducente del suv: sembra che la sua patente fosse scaduta e non gli sia stata rinnovata per mancanza dei requisiti medici.

Stando a quanto ricostruito il bus- che stava accompagnando i ragazzi a scuola- avrebbe cercato di evitare il suv, che stava invadendo la sua corsia.

Inevitabile lo scontro fra i due mezzi: 15 i feriti ma non in modo grave.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

“Pur essendo rimasto contuso, anche se in modo non serio, il nostro autista ha avuto sangue freddo e prontezza, pensando prima di tutto alla incolumità dei ragazzi. È stato dimesso dall’ospedale, così come gli studenti, ma è molto provato per quanto successo – dichiara all’Ansa il presidente dell’azienda di trasporti Atvo, Stefano Cerchier – Vorrei esprimergli un sincero ringraziamento, ha tentato in ogni modo di evitare il terribile impatto, mettendo successivamente in atto tutte le manovre previste dalla procedura per casi come questo, per mettere in sicurezza tutti i passeggeri”.