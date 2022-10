Quartu, l’estate infinita dei cafoni: tappeto di bottiglie e sigarette al Poetto

Hanno riempito una decina di bustoni con bottiglie di vetro e mozziconi di sigaretta. I rifiuti più grossi, come addirittura il cerchione di una ruota, sono stati invece portati via a mano dal gruppo di associazioni ambientaliste, gruppi scout e cittadini che, per tante ore, hanno ripulito la spiaggia del Poetto di Quartu. E, dalla tanta spazzatura raccolta, è purtroppo emerso che anche la lunga e infinita estate 2022 è stata segnata, in riva al mare, dalla zona accanto alla nuova Bussola sino al Margine Rosso, dalla presenza di tanti incivili. Non solo sulla sabbia, i volontari hanno ripulito anche la corsia ciclabile tra la spiaggia e il viale lungomare.

Tutti con la pettorina gialla, si sono dati da fare prima di una foto ricordo decisamente amara: la speranza, infatti, era di trovare molti meno rifiuti di quanti ne sono stati raccolti.