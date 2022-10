Avvicina la ex moglie nonostante il divieto del giudice: operaio ai domiciliari a Quartu.

Ieri a Quartu Sant’Elena i carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 57enne del luogo, operaio, separato e con precedenti denunce a carico. L’uomo era stato destinatario nel recente periodo di una misura che disponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, a causa di un procedimento a suo carico per maltrattamenti in famiglia. Non avendo ottemperato alle prescrizioni del GIP di Cagliari, era stato sottoposto ad obbligo di dimora nel comune di Quartu Sant’Elena. Ma nonostante tale situazione, l’uomo ha continuato a ronzare attorno alle ex moglie, come documentato dai carabinieri e riferito all’autorità giudiziaria, che ha poi disposto che venisse infine collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione che non è quella della famiglia. L’ulteriore passo, qualora l’interessato dovesse reiterare i tentativi di contattare la donna potrebbe essere quello di finire in carcere ad Uta, secondo una progressività delle misure cautelari che mira a inibire ogni pericolo per la vittima dei maltrattamenti.