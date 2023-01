Quartu, la nuova passeggiata del Poetto prende forma ed è boom di presenze in spiaggia

I lavori per il nuovo lungomare di Quartu vanno avanti senza sosta. Gli operai, sin dagli ultimi giorni di dicembre, hanno scavato nella vecchia passeggiata accanto a stabilimenti e baretti e, salvo imprevisti, nelle prossime settimane inizieranno a realizzare la promenade lato mare, prima dell’inizio della stagione estiva. Il cantiere sta andando avanti, almeno sinora, senza intoppi. Al lavoro c’è una ditta sarda, la Aurelio Porcu & figli S.r.l.. Tre milioni di euro per terminare, entro marzo, la prima tranche di opere. Poi la pausa estiva e, in autunno, via al secondo tratto di lavori con la realizzazione di corsie per ciclisti e runner, la sistemazione dei parcheggi ai bordi della nuova area e i deck, i passaggi obbligatori per entrare in spiaggia senza rovinare l’ecosistema. Intanto, a parte gli ultimi giorni segnati dal maltempo, le temperature record segnate anche in quest’ultimo periodo hanno portato tantissime persone a frequentare la spiaggia, tra una passeggiata e una corsetta.

E, allora, il Comune ha deciso di rendere accessibili, puliti e presidiati i bagni pubblici da prima. “L’amministrazione ritiene opportuno garantire la continuità della fruizione al pubblico dei servizi igienici presenti nel lungomare Poetto di Quartu. Gli uffici hanno quindi provveduto all’indizione della nuova gara d’appalto relativa all’anno 2023, per procedere quindi alla selezione del contraente che possa assicurare il servizio per 10 mesi, a decorrere presumibilmente dal primo marzo 2023 e quindi fino al termine dell’anno solare, il 31 dicembre. Nel dettaglio, il contratto prevede la pulizia e il presidio dei due servizi igienici collocati sul litorale Poetto tramite l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il fine di pubblico interesse garantito dall’accessibilità e dalla fruibilità dei bagni per tutto l’anno per tutti coloro che accedono al litorale Poetto ben si coniuga con l’impiego lavorativo di chi vive un momento di difficoltà. Per questo motivo il capitolato prevede che il Comune per l’erogazione del servizio si avvalga di una cooperativa sociale di tipo B, che persegue appunto finalità di assistenza e di servizio sociale. Per tutto il periodo di apertura dei servizi igienici sarà pertanto garantita la presenza di almeno un addetto per ciascuna postazione”.