Volantini selvaggi a Sestu: “Infilati a mazzi rovinando le reti di protezione dei palazzi”

Le cassette postali? Non ci sono ovunque, vista strada, soprattutto nei paesini piccoli. E a Sestu, chi distribuisce depliant pubblicitari con le varie offerte di supermercati o negozi si è ingegnato per svuotarsi presto lo zaino ricolmo di volantini in tempi rapidi. Li infila nelle reti di protezione degli ingressi dei palazzi che hanno o un piccolo giardino o un’anticamera pubblica. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: uno sopra l’altro, infilati a forza tra un quadratino metallico e l’altro, il rischio di rovinare una rete è dietro l’angolo. In un gruppo Fb di Sestu è proprio una residente a far notare, con tanto di foto e post pubblico, ciè che capita: “Qualcuno può spiegare a chi fa volantinaggio, come si distribuiscono i volantini? con grande menefreghismo, infilati a mazzi rovinando la rete di protezione e con grande spreco”. In una delle immagini scattate si può notare una pila di decine di volantini, tutti dello stesso supermercato, ammassati sopra un contatore.

Tra cassette postali riempite all’inverosimile e portalettere esterni in metallo che straboccano di carta, ora c’è la nuova moda: quella di infilare mazzi di volantini pubblicitari direttamente nei pertugi, tutt’altro che grossi, delle reti metalliche poste a protezione degli ingressi di vari palazzi.