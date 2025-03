Quartu Sant’Elena, autoerotismo davanti a una donna, è accaduto questa mattina nella zona di Terra Mala ma altri testimoni hanno avvistato, sembrerebbe, la stessa persona anche a Foxi: l’episodio è già stato segnalato alle forze dell’ordine.

È proprio la donna a raccontare l’accaduto attraverso i social al fine di mettere in guardia più persone possibili. Ecco il suo racconto: “Zona Terra mala. Maniaco ses*uale con panda rossa (non ho fatto in tempo a prendere la targa) era piu importante entrare velocemente dentro casa mia. Intorno alle 13 rientrando presso la mia abitazione mi sono ritrovata questo completamente nudo che si mast*urbava e cercava di avvicinarsi. Appena sono scappata dentro casa lui è fuggito con la sua auto. Ovviamente segnalazione fatta ai carabinieri”. È stato specificato anche il modello della macchina che ha usato oggi, una Fiat Panda, la descrizione corrisponde a un uomo di circa 40 anni, “è stato visto anche in zona Foxi”.