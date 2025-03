I lavori di riqualificazione del quartiere Sant’Elia partiranno ad aprile. Il progetto, che prevede un investimento di 20 milioni di euro, è stato reso possibile grazie alle interlocuzioni dell’amministrazione comunale con la Regione. La prima variazione di bilancio 2025, approvata ieri, destina 4,7 milioni di euro al rifacimento delle reti idrico-fognarie e 15,3 milioni alla rigenerazione delle aree urbane. Interventi attesi da anni dai residenti, in particolare per il miglioramento dei sottoservizi, come sottolineato dal presidente della commissione bilancio, Porrá: “Si tratta di lavori necessari per restituire dignità agli abitanti del quartiere”. Dal prossimo autunno, inoltre, si procederà con il completamento del secondo e terzo lotto del Parco degli Anelli, ampliando ulteriormente la trasformazione dell’area. Ma il Consiglio Comunale ha visto scontrarsi maggioranza e opposizione sulla paternità del progetto. L’opposizione, attraverso le parole di Roberto Mura (Alleanza Sardegna), accusa l’attuale sindaco di prendersi meriti non suoi: “Il finanziamento di 20 milioni di euro dal PNRR è stato ottenuto nel 2022, grazie alla precedente amministrazione. Zedda sfrutta progetti altrui per la sua propaganda elettorale” “Le basi per ottenere questi fondi sono state poste dalla giunta Truzzu. Chiediamo trasparenza e rispetto per chi ha davvero avviato questi progetti. Sant’Elia merita la verità, non manipolazioni politiche”.