Sulla strada statale 391 di collegamento con l’aeroporto di Elmas , nella notte di domani sono previste limitazioni al traffico per consentire l’istallazione di un nuovo pannello a messaggio variabile.

Nel dettaglio, per consentire le operazioni di installazione del pannello, sarà attivo un restringimento della carreggiata in uscita dall’aerostazione in direzione Cagliari. Il provvedimento sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra 22:00 e le 6:00 del giorno successivo, scelta per limitare i disagi alla circolazione. Durante le lavorazioni più complesse, che si svolgeranno a tarda notte beneficiando dell’assenza di voli di linea, sarà istituito il blocco del traffico intermittente per il tempo strettamente necessario alle operazioni.