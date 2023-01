Quartu, i soldi incassati per i nuovi palazzi e multe utilizzati per ristrutturare le chiese

Una parte dei fondi incassati con la Bucalossi sarà destinata, dal Comune di Quartu, per le ristrutturazioni di chiese ed edifici di culto. È uno dei punti che sarà discusso domani nella commissione bilancio, presieduta da Mauro Carreras. Stando a quanto si apprende, la proposta di deliberazione che prevede la riprogrammazione dei contributi per l’edilizia destinata al culto, con le regole per la ripartizione dei contributi ottenuti dalle nuove costruzioni e dalle multe staccate nel settore dell’urbanistica ha proprio l’obbiettivo di definire quanti soldi potranno essere messi a disposizione per gli edifici religiosi. Lo prevede una legge regionale. La proposta, salvo intoppi dell’ultimo secondo, dovrebbe essere approvata nella prossima seduta del Consiglio.

Sarà poi compito delle varie autorità religiose presentare all’amministrazione comunale i documenti con i progetti e le richieste economiche, uniti a quelli delle opere con i relativi preventivi. Sarà possibile anche chiedere un aiuto in caso di costruzione di nuove chiese o altri edifici di culto.