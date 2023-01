Quartu, caffè gratis per tutti nel bar riaperto dopo la serrata della polizia: “Finalmente”

La felicità di essere tornata, insieme alle sue dipendenti, dietro il bancone del suo amato bar ha portato Giorgia Trincas ad offrire, nel pomeriggio, caffè a tutti. Serrande rialzate e luci riaccese dopo la serrata della polizia di 10 giorni, firmata dal questore, in seguito all’accoltellamento subìto, all’esterno del locale Sa Prazza, da un marocchino di ventisette anni. Il provvedimento era arrivato perchè titolare e lavoratori del locale non sono stati collaborativi, visto che non hanno chiamato subito le forze dell’ordine dopo la rissa e l’aggressione. La titolare aveva detto sempre che “Non abbiamo chiamato noi la polizia perchè le dipendenti stavano mettendo al sicuro i clienti”, e si era sfogata contro l’assenza di controlli in una zona diventata calda: “Ingiusto punire noi mentre nella zona girano ancora tanti delinquenti”. Da qualche ora, però, le polemiche sono andate in soffitta e si è tornato solo a preparare taglieri, drink e a battere scontrini.

Non c’è stato bisogno di un ulteriore allungamento del provvedimento di chiusura: i tre aggressori sono finiti nei guai con la giustizia e Giorgia Trincas è potuta tornare al lavoro, insieme alle sue cameriere.