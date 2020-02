Quartu, i cittadini ripuliscono le strade di Flumini: “Abbiamo raccolto lattine scadute da tanti anni”

“Stasera abbiamo raccolto 2 carriole piene di vetro e lattine nella strada di via Bingia e Cresia, lunga trenta metri, dove passano molti abitanti, pastori e la DeVizia”. Inizia così il post di denuncia di una cittadina di Quartu, Giuliana Amato, che ha pubblicato anche le foto del bellissimo gesto fatto insieme ad un suo amico. La donna ha analizzato attentamente i rifiuti raccolti, e ha fatto un’amarissima scoperta: “Alcune lattine avevano la data 2016 ancora leggibile, ed altre forse già più di 20 anni, oltre a tanto vetro rotto”.

“Ma secondo voi nel 2020 non si trova una soluzione?? Con il sistema del vuoto a rendere non si troverebbe niente sulle strade e nell’ambiente”. Analisi ineccepibile, soprattutto quando a essere sporcata è un’area naturalistica e turistica come quella di Flumini.