Drammatico schianto nella 130, muore anche l’ex calciatore cagliaritano Marco Locci

Si aggrava il bilancio dei due incidenti che, nelle ultime ore, hanno insanguinato le strade del Cagliaritano. Marco Locci, 72enne di Cagliari ma residente a Quartu, è morto al Policlinico di Monserrato. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto avvenuto sulla Statale 130, all’altezza della rotonda di Decimomannu. I medici, in sala operatoria, hanno fatto di tutto per salvarlo. Locci ai trovava dentro la Ford Fiesta insieme a Antonello Matta, 65enne di Pula, stroncato da un infarto. La loro auto si è scontrata con un’Audi guidata da un cagliaritano di 41 anni, fortunatamente non in pericolo di vita. A poca distanza, sulla Statale 196, il pauroso schianto tra due furgoni, costato la vita all’oristanese Piero Angelo Murru. Choc tra i tantissimi amici e conoscenti di Marco Locci.

Sui social sono già tantissimi i messaggi di cordoglio: “È con immenso dispiacere che ho saputo di questa tragica dipartita. Grande calciatore de La Palma, amico, tutti noi lo conoscevamo per la sua allegria, non più tardi di un mese fa feci con lui una chiaccherata. Addio Amico, non ti dimenticherò mai”, scrive Enrico Cardia. Lacrime e choc anche per Davide Cabras: “Ciao, caro amico Marco Locci, Saorico calciatore e dirigente de La Palma Calcio”.