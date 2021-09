Quartu, giovani teppisti distruggono le fioriere a calci: “Ecco i figli che ogni genitore desidera”

Fioriere distrutte a calci e scaraventate per terra nel cuore delle notte, per ben due volte nelle ultime due settimane, in pieno centro a Quartu, in via Cavour. A compiere il gesto un gruppetto di giovani teppisti: nelle immagini rese pubbliche dalla titolare della gioielleria proprietaria delle fioriere, Maura Danese, si vede il gruppetto che passa nella via nel cuore della notte, ieri e lo scorso ventidue agosto. All’improvviso qualcuno si allontana dagli amici e parte la devastazione, mentre a poca distanza si vede anche un giovane che agita un lungo bastone. “I danni sfiorano i mille euro. Avevamo piantato cipressi bassi e piante grasse, hanno distrutto tutto. Le fioriere sono quasi tutte ormai spaccate”, spiega la gioielliera a Casteddu Online. La donna racconta “di aver segnalato il fatto alle Forze dell’ordine”.

Su Facebook ha pubblicato i due filmati, e il suo commento è molto duro: “I figli che ogni genitore desidera. Vandalismo ripetuto durante la notte negli esterni della nostra gioielleria. È già la seconda volta. Hanno distrutto quasi tutte le fioriere ormai. Questa è quartu e le nuove leve. Condividete per aiutarci a riconoscere i vandali”.