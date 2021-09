Suore via dall’asilo dopo 73 anni. Il Comune di Cagliari: “Hanno perso la gara. Dovevano attrezzarsi meglio”

La gara andava fatta per legge e le suore hanno perso. L’anno prossimo però potranno partecipare al nuovo bando e riabbracciare i bambini, presentando un’offerta migliore. E’ la risposta dell’amministrazione ai genitori dei bimbi dell’asilo di via Sanzio, delusi dopo l’addio delle Ancelle della Sacra Famiglia dopo 73 anni.

“Ho ricevuto i genitori giovedì alle 16. Ho detto loro che la gara era scaduta, assieme al contratto di affidamento. E purtroppo le gare si possono vincere o perdere”, spiega l’assessora alla Pubblica Istruzione Rita Dedola, “la verità è che le suore dovevano attrezzarsi meglio per partecipare al bando, sul quale decidono la commissione e la stazione appaltante. Ricordo però che questo servizio è per un anno solo. Ora possiamo programmare il futuro al meglio e preparare per l’anno prossimo una nuova gara d’appalto, pluriennale stavolta, alla quale, ovviamente, potranno partecipare anche le suore, presentando un’offerta migliore. Nel frattempo verificheremo che il servizio mantenga gli standard di qualità e ogni lamentela in buona fede sarà ascoltata e vagliata dall’amministrazione. La nostra priorità è il benessere dei bambini”.