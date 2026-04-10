Trovato in strada nonostante fosse ai domiciliari, un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena con l’accusa di evasione.

I militari lo hanno fermato mentre camminava in via dell’Autonomia Regionale Sarda. A riconoscerlo sono stati gli stessi carabinieri che appena dieci giorni prima lo avevano già arrestato.

Il 31 marzo, infatti, l’uomo era stato sorpreso subito dopo aver rubato un portafoglio da un’auto in sosta. Anche in quell’occasione aveva tentato di fuggire, ma era stato bloccato poco dopo nelle vie vicine.

Questa volta il 53enne si trovava fuori casa senza alcuna autorizzazione, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Dopo il fermo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti e successivamente riportato nella sua abitazione, dove resterà ai domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per oggi.