Anna Manca
ved. Sarritzu
Ne danno il triste annuncio i figli Roberto, Daniela, Monica,
Luca con Sonia, i nipoti Chiara, Claudia, Lorenzo, Giada, Malcolm,
Irene e i pronipoti Edoardo e Nicolò.
Un ringraziamento particolare a Carla per l’amorevole vicinanza.
I funerali avranno luogo Sabato 11 Aprile alle ore 16.00
nella Parrocchia del SS. Nome di Maria.
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