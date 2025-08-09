Via Pitzolo, pieno centro di Quartu: una casa abbandonata trasformata in un ricettacolo di escrementi e sporcizia. Cumuli di feci di cani e gatti, terra mista a urina e un odore nauseabondo che invade le abitazioni vicine, mentre i residenti denunciano un degrado che dura da anni. All’interno di un’abitazione pericolante e non agibile, i residenti denunciano la presenza di una vera e propria discarica, con escrementi di cani e gatti, cumuli di terra e pozze di urina che, complice il caldo afoso, sprigionano un odore insopportabile fino alle abitazioni vicine. “I proprietari non hanno intenzione di metterla in sicurezza”, raccontano. “E i padroni dei cani gettano gli escrementi all’interno. È un rifugio per blatte e topi, una situazione al limite dell’emergenza igienico-sanitaria”. Gli abitanti della zona riferiscono di aver più volte segnalato il problema agli enti competenti, ma senza risultati: “Da anni solo promesse. È ora di porre fine a queste indecenze, a due passi dalla chiesa del Sacro Cuore che merita rispetto”.