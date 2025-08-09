Capoterra, Maddalena Spiaggia cambia volto “ma non dimentica il cuore della sua identità”: dissuasori in onore di Sant’Efisio e una pensilina arredata con comode poltroncine. La vicesindaco Silvia Sorgia: “Un’altra piccola ma significativa trasformazione prende forma nel nostro amato litorale”.

Il sindaco Beniamino Garau: “Abbiamo impreziosito Maddalena con l’incisione dedicata al Santo, è suggellata nei dissuasori lungo tutto il cammino. Una soluzione architettonica molto bella e forte come messaggio”.

Una strada che pian piano cambia radicalmente volto quella del cammino di Efisio vicino al mare: di recente nuove installazioni si sono aggiunte ai lavori che, da anni, riguardano tutto il litorale, che, oltre a provvedere alla sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che giungono in città, donano decoro e impreziosiscono l’arredo urbano.

“Sono stati installati nuovi dissuasori artistici, impreziositi dalle scritte dei “Is Goccius” in onore a Sant’Efisio, simbolo di devozione e tradizione profonda della nostra comunità’ spiega Sorgia. “Continuano a raccontare, anche nello spazio urbano, il legame che ci unisce.

È stata installata anche la nuova pensilina alla fermata dell’autobus: moderna, accogliente e funzionale. Un altro passo avanti per garantire comfort e dignità agli spostamenti quotidiani di tutti i cittadini.

Maddalena sta cambiando, cresce, si evolve ma sempre nel rispetto della sua storia, dei suoi simboli e della sua gente.

Ogni intervento, piccolo o grande che sia, è pensato per valorizzare il territorio, migliorare la qualità della vita e costruire insieme una realtà urbana più bella, più sicura, più nostra. Continuiamo a prenderci cura del nostro Litorale. Maddalena è casa. Maddalena è futuro”.