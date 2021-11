Quartu, depuratore ko e via Montacutu ritorna sott’acqua: “Scantinati allagati, prepariamo le canoe”

Piove e via Montacutu a Quartu Sant’Elena finisce sott’acqua. La strada nel rione di Flumini dove decine di case sono state costruite su una falda continua ad essere maledetta. Negli ultimi anni i residenti avevano tirato fuori le canoe per uscire dal abitazioni, e il copione sta per ripetersi: “La falda si è alzata, il depuratore non funziona come dovrebbe, piove. Risultato? Abbiamo la strada e gli scantinati allagati”, questo l’ennesimo grido di dolore di chi vive nel litorale di Quartu. “Ieri abbiamo segnalato la situazione al Comune che solerte si è mosso per intervenire. Ah no? Eh, no. Perché ci sembra sempre che non cambi nulla?”.

Una settimana fa, dopo le abbondanti precipitazioni, più di un residente si è dato da fare per tirare a lucido le canoe: “Prepariamoci a doverle riutilizzare”.