Quartu, choc in via Danimarca a Pitz’e Serra: un uomo trovato morto in casa

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato, in serata, dai carabinieri, all’interno del suo appartamento al quinto piano del civico 81 di via Danimarca, nel rione di Pitz’e Serra a Quartu Sant’Elena. I militari hanno fatto la scoperta dopo che i Vigili del fuoco, intervenuti dal comando provinciale di Cagliari, sono riusciti a forzare la porta dell’appartamento. Stando a quanto trapela, non si avevano più notizie dell’uomo da qualche giorno. Sul posto anche il medico legale, che dovrà stabilire le esatte cause della morte.