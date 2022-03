Quartu, la nuova caserma di Flumini operativa 24 ore su 24: letti per i carabinieri al primo piano

È ufficiale, la nuova caserma dei carabinieri di via Mar Ligure a Flumini di Quartu sarà tutta nuova e anche più funzionale. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica definitivo, 250mila euro per riqualificare la struttura e garantire più sicurezza in tutta la zona costiera, soprattutto nell’area delle case vacanze, piene di turisti e vacanzieri in estate e, per una parte, deserte nel resto dell’anno. I delinquenti, insomma, hanno le ore contate. Il via ai lavori è imminente e, come si legge nelle carte, la modifica della caserma è totale: pannelli fotovoltaici sul tetto e una zona notte al primo piano, realizzata per i militari, quest’ultima può infatti consentire l’operatività non stop, 24 ore su 24. Sinora, infatti, dalla sera alla mattina la caserma risulta chiusa. In un futuro nemmeno troppo lontano non sarà così. Saranno demoliti i controsoffitti al primo piano, garantito anche il rifacimento di tutti gli impianti, elettrici e di aerazione, con l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche e la tinteggiatura delle aree interne ed esterne.

Al piano terra ci saranno spazi più agili e moderni per i carabinieri e i cittadini che, in caso di necessità, dovranno entrare nella caserma. Sì, scontato, anche al restyling dei bagni e la sostituzione degli infissi. Una parte, visto che si tratta di una caserma, saranno blindati.