Quartu, zero casi di lingua blu: 4 allevamenti “liberati” dopo 6 mesi di stop

Zero casi di “blue tongue” negli allevamenti delle campagne di Quartu Sant’Elena. Il grosso sospiro di sollievo, per gli allevatori di Scoa Moentis, Costa e Bentu e Sa Tanca arriva dopo più di cinque mesi di stop, decisi nell’autunno scorso dallo stesso Comune. Il sindaco Graziano Milia aveva firmato le ordinanze con le quali aveva vietato il movimentamento degli animali e imposto, agli allevatori, di far eseguire tutte le verifiche ufficiali. Verifiche che sono state fatte, i veterinari dell’Assl hanno controllato tutti gli animali, non riscontrando nemmeno un caso di lingua blu. Un’ottima notizia, certificata oggi dalla revoca delle ordinanze. Gli allevatori potranno riprendere a far pascolare il bestiame e a svolgere tutte le altre attività consentite.

Gli esperti hanno effettuato, in tutti e quattro i casi, le verifiche rispettando le tempistiche dei sessanta giorni di tempo e comunicando tutti gli esiti all’amministrazione comunale.