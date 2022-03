Tragedia a San Gavino Monreale: auto si ribalta e finisce fuori strada, addio a Antonio Michittu

Tragedia questa sera a San Gavino Monreale. Antonio Michittu, 64 anni, di San Gavino, per cause ancora da accertare, alle porte del paese, ha perso il controllo della propria auto che si è ribaltata e ha terminato la propria corsa fuori strada. Per la vittima dell’incidente non c’è stato nulla da fare, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Sul posto i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri. La notizia della morte dell’uomo è arrivata, in pochi minuti, nella comunità sangavinese. Il sindaco Carlo Tomasi è in contatto costante con le Forze dell’ordine.