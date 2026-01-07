Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari nel pomeriggio di oggi per soccorrere un cane rimasto intrappolato in un’area impervia all’interno di un anfratto, tra due rocce granitiche, nei pressi della località archeologica “Callitas” territorio del comune di Quartu Sant’Elena.

La sala operativa dei Vigili del fuoco che ha ricevuto la richiesta di soccorso da parte del proprietario dell’animale, ha inviato sul posto personale specializzato in tecniche SAF (speleo alpino fluviali)

e USAR (Urban Search And Rescue).

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto l’area impervia, e con attrezzature e tecniche SAF e USAR, hanno effettuato le operazioni di recupero dell’animale, che si sono protratte per alcune ore, rese difficili a causa della conformazione del terreno e della morfologia del suolo particolarmente roccioso.

Il cane è stato affidato al propietario in ottime condizioni di salute.