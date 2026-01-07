Ci sarebbe una svolta nelle indagini circa l’aggressione avvenuta lo scorso 3 gennaio ai danni del fratello 28enne dell’allenatore rossoblù Fabio Pisacane, Gianluca. Il giovane è stato aggredito fuori dal locale di famiglia Pisadog, nei Quartieri Spagnoli.

Il 28enne è stato ferito alle gambe con una pistola. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento è riportato da Il Mattino, Pisacane sarebbe intervenuto per sedare una lite fra una sua dipendente e un’altra ragazza. Poi, l’intervento dei due aggressore, un’accesa discussione e gli spari. Ora, come riferito da ANSA, i due presunti colpevoli sarebbero stati fermati vicino Pescara: le immagini di video sorveglianza avrebbero aiutato non solo a ricostruire la vicenda ma nell’identificazione dei soggetti coinvolti. L’accusa è di tentato omicidio e si attende la data per l’udienza di convalida del fermo.