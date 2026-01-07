Selargius, mamma gatta trovata in strada sotto la pioggia con un cucciolo in bocca: salvata da una volontaria, ha partorito 3 gattini. “Piangeva con un cucciolo in bocca ancora con il cordone ombelicale, è una cucciola anche lei.
Ne ha fatti 3, li ho dovuti scaldare io, tagliare il cordone, dare le prime poppate, perché lei non li puliva e non li allattava. Povera creatura, era terrorizzata”.
Una storia a lieto fine grazie al gran cuore della volontaria Agnese che ha condiviso questo ennesimo salvataggio disperato di un animale che, durante la notte e sotto la pioggia, chiedeva aiuto, per lei e i suoi piccoli in procinto di nascere. Ne teneva stretto uno in bocca, partorito in strada, e con tutta la disperazione che una mamma ha se percepisce pericolo per le sue creature.
La volontaria, avvisata di questa mamma gatta in strada alle 2 del mattino, l’ha recuperata e portata a casa dove accudisce anche un’altra gatta in attesa.
“Serve cibo per le mammine” esprime Agnese, che si adopera per i gatti. “La mia ormai è una missione: prendermi cura dei gatti che seguo, alcuni per mia scelta, molti altri per “condizione”.
Sono tanti mici tra casa e colonie e io,a causa di problemi di salute, purtroppo sono senza lavoro. Questa raccolta nasce per chiedervi di aiutarmi a sostenere le spese che affronto ogni giorno per loro: cibo, cure, spese veterinarie e prodotti per tenerli sempre sul pulito”.
Per la causa a favore degli animali è stata aperta una raccolta fondi https://gofund.me/a7a175b17 e tante iniziative mirate per sostenere i gatti recuperati.
Ne ha fatti 3, li ho dovuti scaldare io, tagliare il cordone, dare le prime poppate, perché lei non li puliva e non li allattava. Povera creatura, era terrorizzata”.
Una storia a lieto fine grazie al gran cuore della volontaria Agnese che ha condiviso questo ennesimo salvataggio disperato di un animale che, durante la notte e sotto la pioggia, chiedeva aiuto, per lei e i suoi piccoli in procinto di nascere. Ne teneva stretto uno in bocca, partorito in strada, e con tutta la disperazione che una mamma ha se percepisce pericolo per le sue creature.
La volontaria, avvisata di questa mamma gatta in strada alle 2 del mattino, l’ha recuperata e portata a casa dove accudisce anche un’altra gatta in attesa.
“Serve cibo per le mammine” esprime Agnese, che si adopera per i gatti. “La mia ormai è una missione: prendermi cura dei gatti che seguo, alcuni per mia scelta, molti altri per “condizione”.
Sono tanti mici tra casa e colonie e io,a causa di problemi di salute, purtroppo sono senza lavoro. Questa raccolta nasce per chiedervi di aiutarmi a sostenere le spese che affronto ogni giorno per loro: cibo, cure, spese veterinarie e prodotti per tenerli sempre sul pulito”.
Per la causa a favore degli animali è stata aperta una raccolta fondi https://gofund.me/a7a175b17 e tante iniziative mirate per sostenere i gatti recuperati.
Tags: Selargius