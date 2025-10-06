“Molti studenti si trovano in difficoltà a causa del sovraffollamento sui pullman negli orari di punta. Molte persone e studenti sono costretti a prendere la linea 2L o la linea 40 per tornare a casa da scuola, ma spesso si trovano in situazioni in cui il pullman è talmente affollato che è impossibile salire. Questo problema non solo influisce sul nostro benessere, ma rappresenta anche una situazione stressante per l’autista e rende difficoltoso il viaggio agli altri passeggeri, spesso anziani o con difficoltà motorie” spiegano gli studenti.

“Attualmente, il servizio della linea 2L alle ore 13:35 è insufficiente per gestire il flusso di studenti che finiscono le lezioni alle 13:55. Inoltre, l’attuale orario delle 13:35 non è in linea con le esigenze, anzi viene detto che questo orario e totalmente inutile dato che la maggior parte degli studenti esce alle 14:00. Per questo gli studenti e le famiglie, chiedono che venga aggiunto un ulteriore pullman della linea 2L alla fascia oraria 13:30 e 14:05, basterebbe anche solo un mezzo che dopo aver finito il primo giro (ovvero 13:30 ritornasse a farne un’altro alle 14:05 senza aver bisogno di aggiungere ulteriori mezzi. La stessa richiesta vale per la linea 40 in direzione via Brigata Sassari, per la quale proponiamo un aumento del servizio dalle ore 13:10 sino 14:30”.

Non solo: “Inoltre, sarebbe altamente benefico avere due pullman PF che operano contemporaneamente sulla stessa tratta tra le 13:40 e le 14:20. Questa modifica non solo fornirebbe una distribuzione più equilibrata del carico di passeggeri, ma migliorerebbe significativamente l’esperienza di viaggio per tutti, riducendo i tempi di attesa e aumentando il comfort”.

Viene infine lanciato un appello “a tutti coloro che vivono o lavorano a Quartu Sant’Elena di supportare questa iniziativa. Un piccolo cambiamento può fare una grande differenza nella vita quotidiana di molti di noi. Firmate questa petizione per chiedere un servizio di autobus più efficiente e meglio organizzato per gli studenti e i cittadini di Quartu Sant’Elena e Flumini.

https://chng.it/PnjvPXxcFD