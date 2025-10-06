Radio Zampetta Sarda, nasce il canale Youtube.

Radio Zampetta Sarda dove ogni zampa lascia un’impronta, e ogni voce accarezza l’anima, nata dalla collaborazione con la testata giornalistica web di Casteddu online, fortemente sensibile alla tutela e al benessere animale.

Se volete iscrivervi al canale Youtube di Radio Zampetta Sarda cliccate nel seguente link, l’iscrizione è gratuita: https://www.youtube.com/channel/UC1CCmB_tQaOdlwvtn6YVITw

Guidato dalla sensibilità della speaker Manuela Scalas, questo canale è un rifugio narrativo per chi ama gli animali e ne riconosce la dignità, la fragilità e la forza. Attraverso interviste autentiche a chi si dedica alla cura, al salvataggio e alla protezione della vita animale, Radio Zampetta Sarda dà voce a chi spesso non ne ha.

Tra le storie che raccontano il riscatto, un esempio toccante di salvataggio è quello dell’asinella Alba, a cui è stato dedicato un cortometraggio ideato e realizzato da Gabriele Congiu [visibile cliccando nella sezione Link]

Ogni storia qui è un ponte tra il dolore e la rinascita, tra l’abbandono e l’abbraccio. Un invito a guardare con occhi nuovi, a scegliere l’adozione, a credere nel riscatto.

Se ami le storie che profumano di terra, di pelo bagnato e di speranza, questo è il tuo canale.