Il consigliere Edoardo Tocco interviene dopo la presa di posizione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Zedda che ha deciso di adottare seri provvedimenti contro chi scambia le aree preposte al riciclo della roba per discariche a cielo aperto. https://www.castedduonline.it/cagliari-sistema-di-videosorveglianza-e-sino-a-18-mila-euro-di-multa-per-chi-deturpa-i-contenitori-per-gli-abiti-usati/

“Ho letto con interesse le dichiarazioni dell’Assessora Giua Marassi, riguardo la strategia del Comune per i cassonetti degli abiti usati: aumentare la frequenza di svuotamento ed installare telecamere per fermarne il degrado. Condivido lo scopo di rendere il servizio più efficiente, unendo decoro, rispetto civico e solidarietà.

Tuttavia, è impossibile non notare la tempistica.

Sono lieto che l’Amministrazione abbia deciso di affrontare il problema in modo concreto, ma è un dato di fatto: questa decisione arriva solo dopo l’Interrogazione Comunale che ho presentato” spiega Tocco.

“I cassonetti erano sistematicamente stracolmi o inadeguati, portando all’abbandono di indumenti e a seri problemi igienico-sanitari.

Ho chiesto un intervento urgente per: incrementare il numero di cassonetti dedicati in tutta la città. Garantire la manutenzione e la regolare calendarizzazione degli svuotamenti.

La politica non deve essere fatta di polemiche, ma di risultati concreti per i cittadini. Non mi interessa rivendicare primati, ma solo che i problemi vengano risolti. Se la nostra Interrogazione ha spinto l’Assessora e la Giunta ad agire, ben venga.

Il mio unico interesse e la mia priorità è il benessere della nostra amata Cagliari. Ora vigileremo affinché le misure annunciate – come l’aumento della frequenza di svuotamento e l’installazione di telecamere – siano implementate con rapidità ed efficacia per restituire decoro alla città.

Cagliari merita rispetto e un servizio di raccolta all’altezza”.