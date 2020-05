Quartu, aggredita dal compagno della madre: minorenne prende coraggio e chiama la polizia

Quartu. Ha chiamato il 113 dopo essere stata vittima, probabilmente per l’ennesima volta, di comportamenti violenti da parte del compagno della madre. Questa volta però è riuscita a prendere coraggio e chiedere aiuto alla polizia. Subito gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena si sono precipitati in casa. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato la minore in forte stato di ansia, con ancora visibili i segni dell’aggressione appena subita, per i quali è stato necessario anche l’intervento del personale medico.

I poliziotti hanno avuto il sospetto che questo fosse solo l’ultimo episodio di una serie di aggressioni patite nel corso degli ultimi tempi, circostanza per la quale sono in corso ulteriori approfondimenti.

L’uomo, un 48enne, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato ed al termine degli accertamenti è stata adottata nei suoi confronti la misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla minore.