Quartu, a Is Arenas parcheggi con mercato e skatepark: il Comune ci riprova

Il Comune di Quartu riprova a dar gambe alla riqualificazione-trasformazione del rione di Is Arenas. Lì, tra il campo da calcio e il palazzetto, basta girare lo sguardo per vedere il parco di Molentargius. E un restyling totale dell’area è tra i punti principali della Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia. Il progetto complessivo della “Riqualificazione ambientale e potenziamento dei servizi sportivi e ricreativi nel compendio Is Arenas-Sa Cora” aveva subìto uno stop nel 2018: pratica archiviata dalla stessa amministrazione comunale per un ritardo nell’invio della documentazione necessaria. Ora, però, si riparte quasi da capo. Nelle carte dell’allegato alla delibera firmata oggi, infatti, si leggono progetti importanti e radicali. Si prevede, infatti, vicino al canale di alimentazione del parco di Molenragius, “la realizzazione di uno spazio attrezzato all’aperto per esposizioni, promozioni e mercati a carattere temporaneo in grado di accogliere 360 stalli veicolari corrispondenti a 180 piazzole commerciali, suddivise in moduli separati da percorsi pedonali e veicolari di attraversamento”. Cioè centinaia di parcheggi, un mercatino all’aperto, tutto distanziato da marciapiedi. Con un parcheggio di scambio e un edificio adatto ad ospitare servizi legati allo sport tra via Beethoven e via Salieri. In più, il centro ristoro con bar, uffici, bagni, spogliatoi, tutto accanto al palazzetto dello sport di via Beethoven, con anche due punti ristoro e terrazze panoramiche per l’inserimento di tavoli all’aperto. E tanti spazi verdi con percorsi pedonali. C’è anche un “parco di educazione stradale” per i giovanissimi e uno skatepark vicino ai campi da gioco e al palazzetto.

Tutto contenuto nel documento di indirizzo per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il Comune dovrà incaricare un esperto per stilare tutte le carte, la spesa è di 86mila euro. Sull’area, però, ci sono ancora contenziosi. Ecco perchè quello approvato dalla Giunta Milia può essere definito il “primo passo” per l’Is Arenas del futuro: “Con questo documento l’amministrazione delinea il suo interesse strategico verso la valorizzazione del compendio di Is Arenas, un’area dalle grandi potenzialità e che può riconfermarsi come polo sportivo e ricreativo di riferimento per la nostra città”, afferma l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti. “Il documento di indirizzo traccia la direzione da prendere, con una forte attenzione alle caratteristiche ambientali e alla sostenibilità, data la vicinanza al parco del Molentargius. Va in questa direzione l’idea di una ricucitura complessiva del territorio con un intervento di vera e propria ingegneria naturalistica, che comprende l’ utilizzo di materiali ecocompatibili, del fotovoltaico ed una progettazione del verde in grado di creare continuità tra gli spazi all’aperto e la vicina zona umida. Sulla tempistica, studi e progetti saranno da realizzare a valle dei contenziosi ancora in corso, ma con questo documento stiamo facendo un primo passo importante verso la rinascita”.